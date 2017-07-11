Пусті кримські пляжі: українські відпочивальники переорієнтувалися на Одесу

19:31, 11 липня 2017
Суспільство
2512 0

У розпал сезону до Криму не приїхали навіть росіяни. Пляжі півострова стоять порожні.

У розпал сезону пляжі Криму пустують / okryme.com

Професорський куточок Алушти і Золотий берег Євпаторії, колись такий популярний для відпочинку з дітьми, тепер не може похизуватися туристичним напливом, повідомляє ТСН. Цього року через дороговизну і низький сервіс до Криму не поїхали навіть росіяни.

Читайте такожТуристичний сезон у Криму: як сервіси бронювання заробляють на відпочиваючих попри санкціїЗ кожним роком окупації туристичний потік лише зменшується і не виходить навіть на мінімум, розрахований на 2 млн відпочивальників. Через це окупаційна влада Криму навіть звільнила свого міністра туризму.

Кореспонденти порівняли за допомогою онлайн веб-камер наплив туристів на кримських пляжах та пляжах Одеської області.

Як зазначається у сюжеті, відслідковувати ситуацію на кримських пляжах стає складніше, тому що онлайн веб-камер стає все менше.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #сезон криму#туристи криму