Пусті кримські пляжі: українські відпочивальники переорієнтувалися на Одесу

Професорський куточок Алушти і Золотий берег Євпаторії, колись такий популярний для відпочинку з дітьми, тепер не може похизуватися туристичним напливом, повідомляє ТСН. Цього року через дороговизну і низький сервіс до Криму не поїхали навіть росіяни.

Читайте такожТуристичний сезон у Криму: як сервіси бронювання заробляють на відпочиваючих попри санкціїЗ кожним роком окупації туристичний потік лише зменшується і не виходить навіть на мінімум, розрахований на 2 млн відпочивальників. Через це окупаційна влада Криму навіть звільнила свого міністра туризму.

Кореспонденти порівняли за допомогою онлайн веб-камер наплив туристів на кримських пляжах та пляжах Одеської області.

Як зазначається у сюжеті, відслідковувати ситуацію на кримських пляжах стає складніше, тому що онлайн веб-камер стає все менше.