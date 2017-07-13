У Житомирі юристи міськради зустрілись з авторами проектних пропозиції бюджету участі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні, представники юридичного департаменту міської ради зустрілись з авторами проектних пропозицій бюджету участі, які отримали зауваження від департаменту на етапі верифікації проектів. Зустріч відбулась 12 липня у приміщенні Житомирської міської ради.

"З 99 проектів, пропозиції поліпшення проектних пропозицій бюджету участі отримали сім проектів. Зауваження в подальшому дозволять уникнути проблем на етапі реалізації, у тому випадку, якщо проекти стануть переможцями голосування. Крім того, два проекти не отримали погодження юридичного департаменту, тому що ідеї мешканців міста не відносились до компетенції Житомирської міської ради",- повідомляють у міськраді.

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Детальніше із зауваженнями юридичного департаменту можна ознайомитись на сайті Житомирської міськради.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі успішно впрваджується проект “Бюджет участі” , за допомогою якого мешканці міста залучаються до розподілу частини міського бюджету. Свої ідеї мешканці міста оформлюють у проектні пропозиції та передають на розгляд до Житомирської міської ради. Після внесення коригувань виконавчими органами, узгоджень та консультацій з авторами та мешканцями проекти виносяться на голосування.

Як відомо, житомирським журналістам презентували новий корпус гімназії, що будується в рамках проекту "Нова українська школа".