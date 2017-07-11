Житомирським журналістам презентували новий корпус гімназії, що будується в рамках проекту "Нова українська школа"

Сьогодні житомирським журналістам презентували новий корпус гімназії, що будується в обласному центрі в рамках проекту «Нова українська школа». Як передає кореспондент УНІАН, як повідомив на виїзному брифінгу Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, нова школа у Житомирі будується вперше за роки незалежності України.

За його словами, «наразі у Житомирі продовжується будівництво міської гімназії №3, будівельники вже почали зводити другий поверх цього навчального закладу».

Журналісти оглянули новобудову, що являє собою новий шкільний корпус.

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Як прозвучало на брифінгу, вперше за роки незалежності України у Житомирі будують нову школу, що дозволить збільшити кількість учнів у закладі на 300 осіб. Зараз у цій гімназії навчається 970 учнів у дві зміни. Будівництво нового корпусу відбувається з використанням сучасних енергоефективних технологій, з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями. До кінця цього року планується повністю звести цю будівлю.

«У старому приміщені школи не було навіть їдальні. У новому приміщені вже передбачено спортивний зал, їдальню та тренажерний зал. Загалом, у школі з’явиться 12 нових класів. Це будівництво увійшло в проект «Нова українська школа». Він реалізується спільно з Мінрегіоном та Міністерством освіти. На останньому поверсі навіть передбачено зали для артмайстерень. На кінець року ми очікуємо готовий корпус з оздобленими фасадами», - сказав Схомлин.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради, цей проект реалізовують за підтримки Державного фонду регіонального розвитку, з якого на будівництво школи виділили 20 мільйонів гривень.

За даними Житомирської облдержадміністрації, загалом у цьому році на Житомирщині вже подали на затвердження Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 26 нових проектів, що реалізовуватимуть за підтримки Державного фонду регіонального розвитку, на загальну суму понад 88 млн грн.

«До них варто долучити ще 8 так званих перехідних проектів з минулого року на загальну суму 46,7 млн грн», - уточнили у прес-службі Житомирської ОДА.

Нагадаємо, проект «Нова українська школа» визначає мету, шляхи та етапи реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти на період до 2029 року. Метою проекту є створення умов для реформування середньої освіти з урахуванням досвіду провідних країн світу.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі з’явиться регіональний супер-сучасний ЦНАП.