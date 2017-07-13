55% читачів УНІАН підтримують повне скасування недоторканності в Україні, ще 36% хочуть страчувати за корупцію – опитування

Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 55% наших читачів підтримують скасування недоторканості абсолютно для всіх в країні, щоб вони відповідали перед законом.

Водночас 36% вважають, що тільки запровадження страти за корупцію зможе подолати потяг наших чиновників до незаконної наживи та зловживання службовим становищем.

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Ще 5% респондентів не проти відправляти нардепів-корупціонерів на перевиховання звичайними солдатами в зону АТО.

А ось 4% зізналися, що завжди крали і будуть красти, і ніщо їх не лякає.

При цьому варіант «нічого не робити з нардепами-корупціонерами» підтримали 0% наших читачів.

Як повідомляв УНІАН, в червні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності шести нардепів за різного роду корупційні діяння: Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова і Михайла Добкіна.

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11 липня у Раді нарешті відбулися голосування щодо п’яти з них – Лозового та Дейдея нардепи відмовилися позбавити недоторканності, Довгого - позбавили, а ось Полякова та Розенблата недоторканності позбавили, втім не надавши згоди на їх арешт.

За Добкіна нардепи мають взятися 13 липня - в передостанній день роботи перед канікулами.

При цьому під Радою зняття недоторканності з Добкіна вимагають активісти з файєрами.