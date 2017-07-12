Як боротися з депутатами-корупціонерами? – опитування УНІАН

В червні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності шести нардепів за різного роду корупційні діяння (від ухиляння від сплати податків до зловживання службовим становищем): Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова і Михайла Добкіна.

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Парламент взявся за їх розгляд на пленарному тижні 11-14 липня. Так, 11 липня у Раді вже відбулися голосування щодо п’яти з них – Лозового та Дейдея нардепи відмовилися позбавити недоторканності, а ось Полякова та Розенблата позбавили, втім не надавши згоди на їх арешт. При цьому недоторканнысть зняли з Довгого.

Оскільки зазвичай в Україні на законодавчому рівні поки боротьба з високопоставленими корупціонерами ведеться не надто успішно, УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, що ж слід робити з нардепами-корупціонерами.