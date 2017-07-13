У Харкові відкрилася перша вулична бібліотека (фото)

Біля Харківського літературного музею, який знаходиться на вул. Багалія, 6, відкрилася вулична бібліотека, повідомляє 057.ua. Ідея створення належить співробітникам літературного музею. Бібліотека під назвою «Книжкова клюмба» складається з 4 вітрин, які захищені склом.

Читайте такожУ Харкові встановили автомат для переробки пластику, який видає подарунки (фото)Взяти почитати книги може будь-хто, але забирати їх з собою забороняється. Почитати книгу можна в теплу пору року з 10:00-17:00.

«Книжковий асортимент змінюється через кілька днів. У нас спеціально зібрані книги за жанрами. Для вуличної бібліотеки у нас відібрана: дитяча література, сучасна література, українська література, зарубіжна література, класика, освітня література та суспільно-політична. За час роботи бібліотеки випадків вандалізму не було», - говорить одна зі співробітниць Харківського літературного музею.

Це перша вулична бібліотека, яка з'явилася в Харкові. Книги читає молодь і люди старшого покоління. Також у нас проводяться буккросинги.

Перший букроросинг відбувся 10 липня. Спеціальним гостем був український актор театру «Арабески» Місько Барбара, який теж подарував харків'янам свої книжки», - каже науковий співробітник Харківського літературного музею. 25 липня планується влаштувати буккросинг за участю відомого українського поета і прозаїка Сергія Жадана.