В офіс холдингу "Вести" прийшли з обшуком - ЗМІ

11:43, 14 липня 2017
Суспільство
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За повідомленнями ЗМІ, силовики заблокували роботу редакції.

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В офіс холдингу "Вести", який розташований в БЦ "Гулівер" за адресою вулиця Спортивна, 1, прийшли з обшуком представники Національної поліції України. Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на джерело в редакції.

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Силовики прийшли близько 11 ранку, заблокували роботу редакції. "У нас на поверсі розташовані редакції газети "Вести", сайту, радіо - робота всіх заблокована. Хоча начебто прийшли з обшуком у справах саме газети", - повідомило джерело.

Він додав, що правоохоронці відібрали телефони у всіх співробітників. Зараз у редакції відбуваються слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 3 березня проголосувала за непродовження ліцензії мовцеві на частоті 104,6 в Києві.

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Теги: #обшуки у Вестях#поліція прийшла з обшуками