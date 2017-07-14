В офіс холдингу "Вести" прийшли з обшуком - ЗМІ

В офіс холдингу "Вести", який розташований в БЦ "Гулівер" за адресою вулиця Спортивна, 1, прийшли з обшуком представники Національної поліції України. Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на джерело в редакції.

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Силовики прийшли близько 11 ранку, заблокували роботу редакції. "У нас на поверсі розташовані редакції газети "Вести", сайту, радіо - робота всіх заблокована. Хоча начебто прийшли з обшуком у справах саме газети", - повідомило джерело.

Він додав, що правоохоронці відібрали телефони у всіх співробітників. Зараз у редакції відбуваються слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 3 березня проголосувала за непродовження ліцензії мовцеві на частоті 104,6 в Києві.