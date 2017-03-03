Нацрада закрила "Радио Вести"

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 3 березня на засіданні проголосувала за непродовження ліцензії мовцеві на частоті 140,6 у Києві. Про це повідомляє сайт "Вести".

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"З нами граються, це очевидно. Тому забираю всі свої слова назад, пропоную перенести всі наші суперечки в судову площину і перейти до розгляду питання про продовження ліцензії сьогодні", - заявила один з членів Нацради Уляна Фещук.

Пропозицію було схвалено Ольгою Герасим'юк, яка головувала замість відсутнього голови Юрія Артеменка.

"Досить гратися в ігри, ми сьогодні повинні затвердити рішення, а далі, як було правильно підмічено, перейдемо в площину судових рішень. Але думаю, товариство схвалить наше рішення, з яким ми вже тут визначилися", - заявила Герасим'юк.

Зачитавши рішення Нацради, вона винесла на голосування питання "Відмовити у продовженні терміну ліцензії на мовлення в місті Києві". За рішення про непродовження проголосували всі шість членів регулятора.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада минулого року Нацрада з телерадіомовлення оголосила попередження радіостанції "Радіо Вести" за образливі висловлювання гостей радіо про героїв Революції гідності з використанням ненормативної лексики.

23 лютого члени Нацради одностайно підтримали рішення не продовжувати ліцензію радіо в Харкові.

"Радио Вести" - українська радіостанція інформаційно-розмовного напряму, працює з березня 2014 року. Мовить у Києві, Харкові та Дніпрі. Мовлення в основному ведеться російською мовою, але є і україномовні програми.