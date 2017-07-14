Житомирське відділення НОК спільно з ОДА придбали комплекти спортивної форми для спортсменів-триатлоністів

Відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області спільно з управлінням сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації придбали комплекти спортивної форми для спортсменів-триатлоністів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації.

Як зазначається, у повідомленні, нову спортивну форму вже передано спортсменам. З 18 по 30 липня в місті Самсун (Туреччина) відбудуться ХХІІІ Дефлімпійські ігри. Право участі у літніх Дефлімпійських іграх вибороли три спортсмени від Житомирської області, а саме: заслужені майстри спорту України з волейболу Олег Антонюк та Ігор Завіруха. Тренує спортсменів заслужений тренер України Олександр Краснощоков.Також боротиметься за медалі кандидат у майстри спорту України з дзюдо Лука Нетяга ( тренери - Сергій Товчига та Володимир Нетяга).

Нагадаємо, національна дефлімпійська збірна команда України з волейболу, у складі якої є і спортсмени з Житомирщини, є діючими чемпіонами світу серед спортсменів з вадами слуху, а на попередніх Дефлімпійських іграх 2013 року у Болгарії вони здобули срібні нагороди.