У Києві за фінансування бойовиків засудили бізнесмена – Міноборони

За фінансування бойовиків бізнесмен отримав 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на три роки і з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожУ Міноборони констатують стовідсоткове фінансування відомства у першому півріччі

«Шевченківський районний суд Києва виніс вирок бізнесмену, якого обвинувачують у фінансуванні бойовиків. Встановлено, що фігурант справи періодично передавав гроші на тимчасово окуповану територію бойовикам. Проте співробітники СБУ припинили цю схему, затримавши чоловіка в березі цього року», - сказав Лисенко.