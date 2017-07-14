У Києві за фінансування бойовиків засудили бізнесмена – Міноборони
13:51, 14 липня 2017Суспільство
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Фігурант справи періодично передавав гроші на тимчасово окуповану територію бойовикам.
Чоловіка затримали в березі цього року / фото УНІАН
За фінансування бойовиків бізнесмен отримав 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на три роки і з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на два роки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
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«Шевченківський районний суд Києва виніс вирок бізнесмену, якого обвинувачують у фінансуванні бойовиків. Встановлено, що фігурант справи періодично передавав гроші на тимчасово окуповану територію бойовикам. Проте співробітники СБУ припинили цю схему, затримавши чоловіка в березі цього року», - сказав Лисенко.
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