Вінничанин на своїх плечах виніс на Говерлу хворого на ДЦП друга і прославив обох (відео)

Вінничанин виніс на власних плечах друга з ДЦП на Говерлу. Обоє підкреслювали, що роблять це не заради рекордів. Але слава їх таки наздогнала - вони потраплять до Книги рекордів України, повідомляє ТСН.

Євген та Григорій ішли до своєї мети більше півроку. Прокладали маршрути, марили і тренувалися. Журналісти та продюсери ТСН, до яких звернулися хлопці, знайшли майстрів, які спроектували та побудували унікальне спорядження. Друзів доправили до самої Говерли, а далі вони зробили все самі.

"Це незрівнянний випадок. Я наполягав, щоб це сходження було зафіксоване і внесене в наступну Книгу рекордів України" - заявив представник Книги рекордів України Віталій Зорін.