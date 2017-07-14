У Харківській області учасники АТО отримали майже чотири тисячі земельних ділянок

Для учасників АТО було виділено 1492 ділянки землі для садівництва, а для особистого використання – 2376.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter