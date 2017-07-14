У Харківській області учасники АТО отримали майже чотири тисячі земельних ділянок
16:02, 14 липня 2017Суспільство
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Для учасників АТО було виділено 1492 ділянки землі для садівництва, а для особистого використання – 2376.
Також планується видати ще 100 наказів на отримання землі учасниками \ УНІАН
Головним управлінням Держгеокадастру в Харківській області було видано 3876 наказів для передачі 3868 земельних ділянок, площа яких становить 4,7 тис. гектарів. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної ради.
Читайте такожНа Житомирщині майже 7,4 тисячі бійців АТО вже отримали дозволи на відведення землі – ОДАТакож планується видати 100 наказів на отримання землі учасникамиАТО. Видача документів відбуватиметься 14 липня в актовій залі Держпрому. Площа цих ділянок становить 0,12 гектарів.
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