Дніпропетровська облрада виділила кошти на адресну допомогу сім’ям загиблих в АТО

Дніпропетровська обласна рада виділила 2,9 млн грн на адресну допомогу членам сімей бійців, які загинули під час проведення антитерористичної операції. За дане рішення під час чергової сесії проголосували одноголосно 96 депутатів, присутніх у залі.

Читайте такожУ Дніпрі відкрили безкоштовний магазин для сімей загиблих і поранених бійців АТО«Ці кошти 2,9 млн грн передбачені на щомісячні виплати сім’ям загиблих учасників бойових дій, які проживають у сільській місцевості. Кожен член родини загиблого воїна буде отримувати по 1600 грн щомісяця з першого липня до кінця цього року», - зазначив голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов.

За його словами, подібні програми підтримки сімей загиблих місцевими радами міст регіону ухвалюються окремо.

В Дніпропетровській області зараз проживають 1044 члени сімей бійців, загиблих під час АТО.