Джемілєв пропонує визнати політв'язнями осіб, позбавлених свободи за рішенням органів влади РФ
18:26, 14 липня 2017Суспільство
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Відповідний проект закону зареєстрований у Верховній Раді.
Наразі текст документу на сайті парламенту відсутній \ УНИАН
Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв (фракція "Блоку Петра Порошенка") пропонує визнати політичними в'язнями осіб, позбавлених свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації.
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Наразі текст документу на сайті парламенту відсутній.
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