Джемілєв пропонує визнати політв'язнями осіб, позбавлених свободи за рішенням органів влади РФ

18:26, 14 липня 2017
Суспільство
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Відповідний проект закону зареєстрований у Верховній Раді.

УНИАН

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв (фракція "Блоку Петра Порошенка") пропонує визнати політичними в'язнями осіб, позбавлених свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації.

Читайте такожВ окупованому Криму повідомляють про затримання кримських татарВідповідний проект закону "Про визнання політичними в'язнями осіб, позбавлених свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації, та умови і порядок надання їм державної соціальної допомоги та пільг" № 6700 зареєстрований у Верховній Раді.

Наразі текст документу на сайті парламенту відсутній.

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Теги: #українські політв'язні РФ#Джемілєв закон