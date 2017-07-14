Джемілєв пропонує визнати політв'язнями осіб, позбавлених свободи за рішенням органів влади РФ

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв (фракція "Блоку Петра Порошенка") пропонує визнати політичними в'язнями осіб, позбавлених свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації.

Читайте такожВ окупованому Криму повідомляють про затримання кримських татарВідповідний проект закону "Про визнання політичними в'язнями осіб, позбавлених свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації, та умови і порядок надання їм державної соціальної допомоги та пільг" № 6700 зареєстрований у Верховній Раді.

Наразі текст документу на сайті парламенту відсутній.