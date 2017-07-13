У Києві активісти привітали Сенцова з днем народження (фоторепортаж, відео)

У Києві група активістів привітала засудженого в Росії режисера Олега Сенцова з 41-річчям.

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбулася біля Маріїнського палацу на оглядовому майданчику.

На паркані активісти розтягнули банер із портретом Сенцова і написом “З днем народження, Олеже”.

У своїх виступах активісти акцентували на тому, що питання звільнення Росією Сенцова та інших українських політв’язнів слідпостійно підіймати не лише в Україні, але й виносити на міжнародний рівень.

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Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ РФ в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська наголосила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму, а відмовитися від нього упродовж місячного терміну вони, перебуваючи у в'язниці, не могли.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

21 жовтня 2016 року Росія відмовила у передачі Сенцова і Кольченка Україні.

Сенцов народився 13 липня 1976 року.