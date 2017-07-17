У Бердичеві в урочистостях з нагоди свята Матері Божої Святого Скапулярія взяли участь 8 тисяч чоловік

У Бердичеві Житомирської області 15-16 липня відбулося релігійне свято Матері Божої Святого Скапулярія, у заходах взяли участь близько 8 тис. людей.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.

Тисячі паломників прибули до Бердичева, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди свята Матері Божої Святого Скапулярія. У складі паломницьких груп були віряни з різних областей України та іноземних держав.

«Поліцейські працювали у посиленому варіанті несення служби та вжили усіх необхідних заходів безпеки для підтримання публічного порядку, а також для попередження небезпечних ситуацій під час прибуття гостей свята, богослужіння та інших урочистостей», - сказано у повідомленні.

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Також зазначається, що працівники поліції працювали у складі піших патрулів та мобільних груп, завданням яких були: організація безпеки учасників дорожнього руху, запобігання крадіжкам та грабежам у громадських місцях, недопущення проявів хуліганства та інших можливих правопорушень.

«Грубих порушень правопорядку зафіксовано не було. Загальна кількість зареєстрованих подій за ці дні, у порівнянні з буденними, не збільшилася», - зазначають у поліції.

Як повідомляв УНІАН, у ці вихідні до Бердичева Житомирської області для участі в урочистостях з нагоди релігійного свята Матері Божої Святого Скапулярія прибули тисячі прочан. На свято також прибув кардинал Зенон Грохолевський з Ватикану.

Довідка УНІАН. Щороку до Бердичева у середині липня прибувають десятки тисяч прочан з різних регіонів України та світу, щоб разом молитися біля чудотворної Ікони Матері Божої Бердичівської, що знаходиться у Костелі Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії.

Храм знаходиться у монастирі Ордена Босих Кармелітів.