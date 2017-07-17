До Житомирської ОДА поступають перші заявки на отримання гранту

У Житомирську облдержадміністрацію вже надходять перші заявки на отримання гранту від ОДА, повідомляє прес-служба цього відомства.

Як зазначається у повідомленні, Житомирська облдержадміністрація вже отримала перші конкурсні пропозицій від інститутів громадянського суспільства області для реалізації їхніх проектів.

«Інститут громадянського суспільства може подати лише 1 конкурсну пропозицію. Оптимальна сума гранту – до 100 тис. грн, проте розглядатимуться й проекти з іншими бюджетами»,- зазначають в ОДА.

Загальний фонд фінансової підтримки, який виділяється з обласного бюджету, становить 1 млн грн.

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Гранти надаватимуться інститутам громадянського суспільства на проекти за тематичними напрямками: соціально-економічний розвиток області, впровадження реформи децентралізації, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, спорт та інші.

Детальніше про умови конкурсної пропозиції та отримання гранту можна дізнатися з офіційного сайту Житомирської ОДА.

Нагадаємо, конкурсні пропозиції прийматимуть у робочі дні (понеділок-четвер: з 9.00 до 18.15; п'ятниця: з 9.00 до 17.00; обідня перерва: з 13.00 до 14.00) за адресою: м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова, 1, каб. 225 (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації). Контактні телефони: (0412) 47-46-18; 47-46-25.

Прийом документів триватиме до 30 липня.

В облдержадміністрації також звертають увагу на те, що надані конкурсні пропозиції будуть реєструватися лише за умови подання повного переліку вищезазначених документів, оформлених за певними зразками.

Як повідомляв УНІАН, Житомирська облдержадміністрація надає гранти інститутам громадянського суспільства.