"Незвичайний кордон": в ДПСУ показали знімки "гігантських риб" на полі між Польщею і Україною (фото)

Гігантські риби прикрашають поле на кордоні між Україною і Польщею.

Цікавий факт розповіли в Держприкордонслужбі та поділилися фото.

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"Державний кордон - зазвичай це озброєні до зубів прикордонники, навчені вівчарки, колючий дріт і строгий паспортний контроль. Але не все так однозначно! Частина кордону між Україною і Польщею дуже незвичайна. Гігантські риби між Польщею і Україною символізують умовність кордонів між країнами", - розповіли прикордонники.

Їх творець - польський художник Ярослав Козяр. Кордон між двома європейськими державами в цьому місці щороку прикрашають перед проведенням місцевого фестивалю мистецтв (Фестиваль ленд-арт).

Як повідомляв УНІАН, з 11 червня вступило в силу рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткострокових поїздок до країн ЄС та Шенгенської зони, за винятком Великобританії та Ірландії.