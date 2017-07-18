"Валер'янку в бік": організатори відреагували на повідомлення про загрозу зриву концерту Depeche Mode в Києві

Організатори концерту Depeche Mode в Києві повідомили, що продовжують готуватися до виступу легендарної групи в столиці України, незважаючи на скасування концерту в Мінську.

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Про це пише ТСН з посиланням на агентство "Аншлаг".

"Ми готуємося до заходу, стадіон готується повноцінно, готували протягом всієї ночі. Ми не в Мінську, ми в Києві", - прокоментували в концертному агентстві.

"Друзі, валер'янку в бік. Автобуси туру Depeche Mode вже в Україні, а вся група в повному складі ввечері вилітає в Київ! Так, у Білорусі сталася неприємна штука, але з ким не буває", - повідомляє Сoncert.ua.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, концерт у столиці Білорусі був скасований за годину до початку через госпіталізацію фронтмена Depech Mode Дейва Гаана.

Разом з тим в мережі з'явилася інформація, що вокаліст DM підхопив кишковий грип, що може стати причиною скасування концерту в Києві, який заплановано на 19 липня на стадіоні НСК "Олімпійський".