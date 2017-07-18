Бійка депутатів: Мосійчук збирається відсудити у Капліна мільйон гривень за образу честі та гідності
15:45, 18 липня 2017Суспільство
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Мосійчук, заходячи в будівлю суду, плюнув в обличчя Капліну, через що між ними почалася бійка.
Мосійчук хоче судитися з Капліним / фото УНІАН
Народний депутат від РПЛ Ігор Мосійчук збирається звернутися з судовим позовом про захист честі і гідності до народного депутата від БПП Сергію Капліну. Ціну позову депутат визначив в один мільйон гривень. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
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Раніше ЗМІ повідомляли, що Мосійчук, заходячи в будівлю суду, плюнув в обличчя Капліну, через що між ними почалася бійка. У свою чергу Ляшко, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що все це справа - це спроба дискредитувати його і його партію, їх політику.
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