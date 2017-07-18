Нардепи Каплін та Мосійчук побилися біля Печерського суду - ЗМІ

Сьогодні під будівлею Печерського суду столиці сталася сутичка між народними депутатами. Про це повідомляє Еспрессо.TV.

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Відзначається, що бійка сталася між нардепами від БПП Сергієм Каплином і Радикальної партії Ігорем Мосийчуком. Останній прийшов підтримати лідера фракції Олега Ляшка, якого НАПК звинувачує у суміщення статусу народного депутата і роботою головним редактором газети "Політика". Також стало відомо, що під будівлю суду принесли шини.

Як пише видання, Мосійчук, заходячи в будівлю суду, плюнув в обличчя Капліну, через що між ними почалася бійка. У свою чергу Ляшко, коментуючи цю ситуацію, зауважив, що все це справа - це спроба дискредитувати його і його партію, їх політику. Також стало відомо, що під будівлю суду принесли шини.

Нагадаємо, раніше нардепи Соболєв і Ляшко побилися біля заблокованої трибуни за мікрофон. Інцидент стався 13 липня, коли ряд нардепів заблокували трибуну Верховної Ради під час розгляду питання про Конституційний суд України.