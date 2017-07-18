У "Софії Київській" представили понад 100 шедеврів петриківського розпису (фоторепортаж)

Сьогодні, 18 липня, в Києві в Національному заповіднику "Софія Київська" відбулась презентація малюнків з петриківським розписом.

Як передає кореспондент УНІАН, було представлено понад 100 безцінних шедеврів петриківки, зібраних під час етнографічних експедицій першої половини ХХ століття.

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Зазначимо, у грудні 2013 року на восьмій сесії комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО у Баку Петриківський розпис отримав статус нематеріальної культурної спадщини.