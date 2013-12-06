Петриківський розпис включили до спадщини ЮНЕСКО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної ради з посиланням на голову облради Євгена Удода, який бере участь в сесії комітету ЮНЕСКО у складі української делегації.

«Дуже приємно, що Петриківський розпис отримав високе визнання. Це успіх не тільки Дніпропетровської області, яка є батьківщиною народного розпису, а й усієї України.», - цитує прес-служба голову облради.

Також міністр закордонних справ України, чинний голова ОБСЄ Леонід Кожара привітав включення «Петриківського розпису» до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Міністр наголосив, що це - перший зразок українського етнографічного мистецтва, який отримав таке високе міжнародне визнання.

Цьому сприяла робота майстрів пензля, місцевої громади Дніпропетровщини, де зародилося мистецтво розпису, а також підтримка з боку українських урядових структур та неурядових організацій, прихильників українського мистецтва у всьому світі, зазначив Кожара.

Як відомо, з 2 до 7 грудня в Баку (Азербайджан) відбувається восьма сесія комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. На ній учасники розглядають заявки на поповнення списку організації новими звичаями та формами творчості. У заході беруть участь близько 780 представників з 116 країн світу. В рамках сесії в Баку також відзначать 10-річчя Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, яка була прийнята на 32-й сесії ЮНЕСКО в 2003 році. Даний документ був ратифікований 30-ма державами в рекордні терміни і вступив чинності 20 квітня 2006 року. Нематеріальна культурна спадщина включає в себе шедеври усної народної творчості, серед яких - фольклор, виконавське мистецтво, традиції та обряди і т.д.

Україна подала заявку на надання Петриківському розпису статусу нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в грудні 2012 року.