Петриківський розпис включили до спадщини ЮНЕСКО

12:16, 06 грудня 2013
Суспільство
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На восьмій сесії комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка проходить у Баку, Петриківському розпису надано статус нематеріальної культурної спадщини

Петриківський розпис / Фото: AnnaTroicka, Вікіпедія

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної ради з посиланням на голову облради Євгена Удода, який бере участь в сесії комітету ЮНЕСКО у складі української делегації.

«Дуже приємно, що Петриківський розпис отримав високе визнання. Це успіх не тільки Дніпропетровської області, яка є батьківщиною народного розпису, а й усієї України.», - цитує прес-служба голову облради.

Петриківський розпис отримав статус спадщини ЮНЕСКО

Також міністр закордонних справ України, чинний голова ОБСЄ Леонід Кожара привітав включення «Петриківського розпису» до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Міністр наголосив, що це - перший зразок українського етнографічного мистецтва, який отримав таке високе міжнародне визнання.

Цьому сприяла робота майстрів пензля, місцевої громади Дніпропетровщини, де зародилося мистецтво розпису, а також підтримка з боку українських урядових структур та неурядових організацій, прихильників українського мистецтва у всьому світі, зазначив Кожара.

Як відомо, з 2 до 7 грудня в Баку (Азербайджан) відбувається восьма сесія комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. На ній учасники розглядають заявки на поповнення списку організації новими звичаями та формами творчості. У заході беруть участь близько 780 представників з 116 країн світу. В рамках сесії в Баку також відзначать 10-річчя Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, яка була прийнята на 32-й сесії ЮНЕСКО в 2003 році. Даний документ був ратифікований 30-ма державами в рекордні терміни і вступив чинності 20 квітня 2006 року. Нематеріальна культурна спадщина включає в себе шедеври усної народної творчості, серед яких - фольклор, виконавське мистецтво, традиції та обряди і т.д.

Україна подала заявку на надання Петриківському розпису статусу нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в грудні 2012 року.

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