У Міноборони похвалились успіхом українських пілотів на авторитетному авіапоказі у Британії (фоторепортаж)

Військові льотчики 831 бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ, що дислокується на Полтавщині, перемогли в номінації "Кращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО" на міжнародному авіаційному показі "The Royal International Air Tattoo — 2017", який відбувся з 14 по 16 липня 2017 року у Великій Британії. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

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На шоу Україна була представлена двома літаками-винищувачами Су-27 (на статичному та динамічному показах) та військово-транспортним літаком Іл-76 Повітряних сил ЗСУ.

"Цього року українські льотчики збільшили кількість фігур вищого пілотажу та додали нові елементи, які виконували на малих та гранично малих висотах. Загалом програма була складена таким чином, щоб під час виступу показати можливості літака-винищувача, його маневреність, та професійний рівень військового льотчика, не виходячи за межі візуальної видимості. Демонстраційна програма, в залежності від метеорологічних умов, була відпрацьована у чотирьох варіантах", - сказано у повідомленні.

Демонстраційну програму на бойовому літаку-винищувачі Су-27 виконував заступник командира 831 бригади тактичної авіації з льотної підготовки полковник Олександр Оксанченко.

"Міжнародний авіаційний показ "The Royal International Air Tattoo — 2017" — один з найпрестижніших в світі. Свої пілотажні програми на ньому показуються кращі фахівці на найновітніших та найсучасніших видах авіаційної техніки. Ми виконували віражі на повних форсажах, проходи на малій та великій швидкостях, бойові розвороти з поворотом у внутрішній бік, проходи з випущеним шасі та бочка з випущеним шасі, бойові розвороти з "Бочками". Англійська погода внесла свої корективи у виступи, але ми показали гарний результат", — розповів Оксанченко.

Зазначається, що українські військові пілоти виконували свою демонстраційну програму на серійних літаках, а не на спеціально підготовлених та переобладнаних для авіапоказів.

Про гарні результати українських льотчиків у понеділок розповів президент Петро Порошенко, оприлюднивши у "Фейсбуці" відеозапис із частиною виступу, але подробиці тоді не повідомлялись.

Як писав УНІАН, Повітряні сили Збройних сил України в цьому році отримають близько 60 відремонтованих і модернізованих винищувачів Міг-29, Су-27, штурмовиків Су-25, бомбардувальників Су-24, а також навчально-бойових літаків Л-39.