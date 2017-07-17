Українські льотчики показали клас на авіашоу в Британії (відео)

На британському авіашоу The Royal International Air Tattoo-2017 українські льотчики показали свою майстерність. Про це на сторінці у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

Читайте такожПорошенко відвідав фрегат "Гетьман Сагайдачний", який бере участь у навчаннях "Сі Бриз" (фоторепортаж)

"Наші аси показали клас на британському авіашоу The Royal International Air Tattoo-2017. Українські льотчики з 831-ї бригади тактичної авіації продемонстрували фантастичну майстерність. Пишаємося вами, хлопці!" - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Повітряні сили Збройних сил України в цьому році отримають близько 60 відремонтованих і модернізованих винищувачів Міг-29, Су-27, штурмовиків Су-25, бомбардувальників Су-24, а також навчально-бойових літаків Л-39.