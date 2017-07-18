Сіли на мілину: на Херсонщині понад 300 туристів застрягли на острові через негоду

На Херсонщині відпочинок понад 300 туристів ледь не закінчився трагедією. Без їжі і води вони опинилися на необжитому острові, коли катери сіли на мілину, а судно, що йшло їм на допомогу, зламалося, йдеться в сюжеті ТСН.

Змучені і дуже злі туристи на материк повернулися о 2:00 ночі. "Я не хочу вже ні того моря, ні Джарилгача, нічого я не хочу. Перший і останній раз ми були на тому острові", - казали відпочивальники. На Джарилгач люди їдуть заради чистої води та незайманої природи. Зі Скадовська на острів є два маршрути. Зранку люди вирушали за прекрасної погоди, а поблизу острова здійнявся вітер, і два великі катери сіли на мілину.

Читайте такожУ США пором врізався у пристань, постраждали 18 людей

Загалом на безлюдному острові опинилося понад 300 людей. Один із кораблів, що стояв на мілині викликав підмогу. "Анна-2 вийшла їм на допомогу. І при певних маневрах у неї зламався двигун. Своєю чергою, вона перегородила шлях," - розповів начальник Скадовського районного сектору ДСНС Дмитро Турченко.

На допомогу цим порожнім суднам прийшов буксир і потягнув їх до порту, а катер з людьми залишався на мілині. У туристів закінчилась їжа і вода. Люди нарікають, що все мали купувати у барі втридорога. "У кількох дітей була температура висока, попросили в екіпажу хоч якісь ліки – вони подивилися, в них порожні аптечки. Засмерділа проводка і просто погасло світло", - розповідають про пережите відпочивальники.

Вже у сутінках на порятунок людям прийшли катери прикордонників та ДСНС, а також кілька приватних. Усі – маломірні, вивозили насамперед жінок і дітей. "Можна було абсолютно спокійно розподілити пасажирів на два теплоходи, і обидва теплоходи ще в 7:00 вечора вивезти у Скадовськ", - дивується співробітниція турфірми Наталя Шуліна. Але до останнього перевізники намагалися вирішити ситуацію самотужки, рятувальникам люди почали телефонувати вже після обіду, а в мерії Скадовська про пригоду нічого не знали до вечора. "Ситуація настільки затягнулася і вилилася фактично у небезпечну ситуацію. Якби була співпраця з самого початку і розуміння того, до чого це може призвести, то була би більш ефективна взаємодія", - твердить Скадовський міський голова Олександр Яковлев.

Читайте такожКількість жертв на затонулому в Колумбії судні з туристами зросла до дев'яти

Виведенням кораблів з мілини керував начальник місцевого порту. Чому спочатку рятували катери, а вже потім людей – запитати в чоловіка не вдалося, бо він терміново виїхав у відрядження у Київ. Капітани своєї провини теж не визнають – кажуть, штормового попередження не було. "Ми кожного ранку беремо в портнагляді – нам дають відхід. Скадовськ – це непередбачуване. Тут штиль, через півгодини – шквал", - твердить капітан корабля ОМ-104 Григорій Буримович.

Сьогодні зі скадовських причалів у відкрите море не вийшло жодне судно. Великі катери, що вчора потрапили у пригоду, будуть стояти тиждень – до з'ясування всіх обставин. Маломірні судна стоять через вітряну погоду. Охочих вийти в море катають вздовж берега.