З Польщі екстрадовано двох громадян України - поліція
Водночас з України до Польщі було передано громадянина цієї країни.
Двох громадян України було екстрадовано з Польщі: один з правопорушників розшукувався за вчинення крадіжки, інший - за незаконне виробництво наркотичних засобів.
Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.
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Зазначається, що процедуру екстрадиції здійснили Департамент Інтерполу та Європолу Національної поліції разом з Генеральною прокуратурою та Міністерством юстиції.
Правопорушники були затримані на території Польщі. Вони будуть передані територіальним органам поліції.
Водночас з України до Польщі було передано громадянина цієї країни. Правопорушника, якого розшукували польські правоохоронні органи, в березні затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль».