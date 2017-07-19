З Польщі екстрадовано двох громадян України - поліція

Двох громадян України було екстрадовано з Польщі: один з правопорушників розшукувався за вчинення крадіжки, інший - за незаконне виробництво наркотичних засобів.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Читайте такожУкраїна передала Італії творця однієї з наймасштабніших схем з відмивання коштів - Луценко

Зазначається, що процедуру екстрадиції здійснили Департамент Інтерполу та Європолу Національної поліції разом з Генеральною прокуратурою та Міністерством юстиції.

Правопорушники були затримані на території Польщі. Вони будуть передані територіальним органам поліції.

Водночас з України до Польщі було передано громадянина цієї країни. Правопорушника, якого розшукували польські правоохоронні органи, в березні затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль».