У Німеччині затримали та екстрадували до України сина мера Лисичанська

17:01, 19 січня 2017
Суспільство
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Німеччина екстрадувала в Україну сина міського голови Лисичанська Луганської області Сергія Шиліна Сергія-молодшого, якого підозрюють у викраденні людини та хуліганстві.

Сина мера Лисичанська екстрадували в Україну / REUTERS

Про це повідомила прес-секретар ГУ Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай.

«В результаті професійно проведених оперативних заходів підрозділом Укрбюро Інтерполу Головного управління Національної поліції в Луганській області спільно з правоохоронними органами Німеччини був затриманий і підданий екстрадиційному арешту мешканець міста Лисичанська, який був оголошений у розшук за скоєння низки кримінальних правопорушень», - зазначила вона.

Речниця поліції нагадала, що у серпні 2016 року у Лисичанську по вул. Григорія Сковороди два громадянина, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинили тілесні ушкодження 33-річному чоловіку, помістили його до багажника автомобіля «Mercedes-Benz S350 TDI» і поїхали з місця події.

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«Але автомобіль по дорозі в напрямку міста Сєвєродонецька зупинили співробітники патрульної поліції Лисичанська. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі), ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Санкції даних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років», - зауважила представник поліції.

Співробітники Інтерполу виявили Шиліна в Німеччині і застосували щодо нього екстрадиційний арешт. Україні його передали 18 січня.

На даний час вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

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Теги: #Німеччина#арешт#Шилін#син