Порошенко відзначив допомогу науковців у захисті суверенітету України

Президент України Петро Порошенко відзначив важливість низки технічних розробок, що були застосовані під час створення та виробництва українського озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час заходів, присвячених підписанню закону «Про Фонд енергоефективності» у Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Президент висловив подяку науковцям за розробки, термін впровадження яких займає 4-6 місяців.

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«В якій галузі? Щоб це не було пустим звуком. Ключовою позицією зараз є радіоелектронна, радари, дрони, конфіденційний зв’язок, система захисту, шифрування інформації. По кожному з цих напрямків – унікальні розробки університету – вже впроваджені в конкретні виробництва, в конкретні технології», - сказав Порошенко, додавши, що вони будуть направлені на захист суверенітету нашої держави.

Він підкреслив, що «є унікальні розробки, про які ми поки що не можемо говорити, але які працюють вже на рівні найкращих світових аналогів».