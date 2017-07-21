Через візит Лукашенка київські водії стояли у багатогодинному заторі

09:29, 21 липня 2017
Суспільство
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Сьогодні у президента Білорусі запланована зустріч з Петром Порошенком.

Олександр Лукашенко REUTERS

Через офіційний візит президента Білорусі Олександра Лукашенка київським поліцейським довелося вчора, 20 липня, перекрити в годину пік проспект Бажана - одну з головних транспортних артерій столиці. Про це повідомляє "ТСН".

Кортеж Лукашенко становив 28 машин. Крім цього - поліція супроводу і держохорони, ще й автомобіль швидкої допомоги.

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Лукашенко прилетів учора ввечері. Сьогодні у нього запланована зустріч з президентом України Петром Порошенком.

Як повідомляв УНІАН, вчора Лукашенка в Києві зустріли пікетом. Учасники пікету вийшли на вулицю з плакатами з портретами російського президента Володимира Путіна і глави Білорусі Олександра Лукашенка з підписом "Два чоботи пара".

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Теги: #візит Лукашенка до України#Лукашенко в Києві