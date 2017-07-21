За підтримки ЕС у Львові організували Живу Бібліотеку, яка проведе зустріч з читачами цих вихідних. Серед "книг", зокрема, будуть гості з Харкова. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

23 липня о 13:00 незвичний захід чекає на львівян та гостей Львова. У Сенсотеці, що на вулиці Уласа Самчука, 22 (Стрийський парк) відбудеться Жива Бібліотека, де в ролі книг виступлять люди.

Деякі люди своїми історіями можуть захопити навіть більше, ніж найпопулярніший бестселер. Це і є принцип Живої Бібліотеки – особа розповідає про своє життя читачу, а той, в свою чергу, може поставити будь-яке питання. Але мета Живої Бібліотеки – не розважати читача, а ламати стереотипи. Саме тому книгами будуть люди з різних соціальних груп, які зазнають упередженого ставлення з боку суспільства. Ламати стереотипи про себе будуть вегани, незрячі люди, мандрівники, волонтери, геї, внутрішньо-переміщені особи, люди, які побороли наркозалежність, люди без визначеного гендеру та інші. Цікавинкою заходу є те, що приїдуть також книги з Харкова, тому особлива увага буде приділена стереотипам щодо мешканців Східної України.

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Спілкування відбуватиметься віч-на-віч упродовж 15 хвилин під відкритим небом в парку, навпроти Сенсотеки, так що читач і книга зможуть поспілкуватись на найбільш дражливі теми, обходячи будь-які табу. Стати читачами запрошуємо всіх бажаючих, для цього достатньо прийти в Сенсотеку в період з 13:00 до 17:00 та вибрати з каталогу ті книги, з якими ви б хотіли поспілкуватись.