У США відкрили бібліотеку твітів Дональда Трампа

У США команда сатиричного шоу The Daily Show відкрила експозицію твітів президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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"Ви можете сказати про Трампа все, що завгодно. Він може бути поганим президентом або геополітиком, але він хороший у Twitter", - зазначили організатори.

Бібліотека складається з 140 повідомлень, які розподілені по категоріях і розділах. Є такі, де він пише послання своїм супротивникам і "переможених", є розділ з побажаннями Трампа.