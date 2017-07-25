У Харкові суд залишив "Топаза" під вартою

Суд продовжив арешт активіста "Антимайдану" Ігната Кромського ("Топаза") на два місяці. Про це заявили в прес-службі прокуратури Харківської області, передає РБК-Україна.

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"Ігнатові Кромскому, більш відомому як "Топаз", сьогодні продовжили запобіжний захід на два місяці, до 23 вересня 2017. У процесі триває вивчення матеріалів справи. Наступне засідання призначено на 11 вересня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, "Топаз" був учасником охорони "Антимайдану" в Маріїнському парку в Києві під час Революції гідності, а також разом з бойовиками "Оплоту" штурмував будівлю Харківської облдержадміністрації навесні 2014 року.

На даний момент він звинувачується в заклику до порушення територіальної цілісності України, участі у масових заворушеннях та побитті проукраїнського активіста.