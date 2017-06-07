Суд Харкова продовжив тримання під вартою антимайданівця "Топаза"

Київський районний суд Харкова продовжив утримання під вартою відомого активіста "антимайдану" Гната Кромского на прізвисько "Топаз" до 6 серпня. Про це повідомив кореспонденту УНІАН адвокат Кромского Олександр Шадрін. За його словами, міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави продовжена на два місяці – до 6 серпня включно.

Читайте такожВід зірки "антимайдана" Топаза вимагають виплатити майже 875 тисяч гривень компенсаціїАдвокат додав, що під час вчорашнього судового засідання інші питання у справі не розглядалися. Олександр Шадрін зауважив, що справу Кромського Київський райсуд Харкова розпочав слухати спочатку в новому складу колегії.

Довідка УНІАН. Кромськой підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 289 ("незаконне заволодіння транспортним засобом"), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 ("участь у масових безладах, що супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна"), ч. 1 ст. 110 ("посягання на територіальну цілісність України") Кримінального кодексу.

За відомостями слідства, Кромський брав участь у захопленні будівлі Харківської ОДА 1 березня 2014 року, а також брав активну участь у масових заворушеннях навесні 2014 року.