Кобзона позбавили звання почесного громадянина Слов'янська (документ)

Російського артиста й депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Таке рішення було прийнято під час сесії міської ради 26 липня. "За" проголосувало 23 депутати, двоє не брали участь у голосуванні, передають "Новости Донбасса".

У пояснювальній записці йдеться, що ініціатива позбавити Кобзона звання почесного громадянина надійшла від місцевих громадських організацій. Кобзон носить це звання з 1999 року.

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Скасувати присвоєння почесного громадянина Кобзону вперше було запропоновано після звільнення міста від незаконних збройних формувань "ДНР" влітку 2014 року. У 2015 році депутати Слов'янська відмовилися розглядати це питання.

У березні 2017 року спеціально створена комісія направила низку документів до прокуратури й СБУ для отримання рекомендацій про звання Кобзона.

Як заявляють у міській раді Слов'янська, рішення позбавити Кобзона звання члени комісії прийняли одноголосно. У проекті рішення міської ради та пояснювальній записці комісії не зазначаються причини скасування рішення про присвоєння Кобзону звання почесного громадянина Слов'янська.

Йосип Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Лідери угруповань Олександр Захарченко та Ігор Плотницький нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, які загрожують національній безпеці країни. Кобзону заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.