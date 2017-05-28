Ватажок "ДНР" на концерті Кобзона: можна вбити мене, але Донбас вбити неможливо (відео)
12:46, 28 травня 2017Війна
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Кобзон знову заспівав в окупованому Донецьку, там був і ватажок "ДНР".
Захарченко побував на концерті Кобзона / oplot.info
Ватажок "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко заявив, що його "можна вбити". Про це він заявив під час концерту Йосипа Кобзона в окупованому Донецьку.
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Потім, перефразувавши слова однієї з пісень, яку виконав Кобзон, додав, що його можна вбити, але не Донбас.
"Можна вбити мене, але Донбас вбити неможливо", - заявив Захарченко.
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Раніше під час святкування так званого "дня республіки" ватажок "ДНР" Олександр Захарченко назвав окупованими Амвросіївку та Донецьк, які розташовані на підконтрольній бойовикам території.
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