Ватажок "ДНР" на концерті Кобзона: можна вбити мене, але Донбас вбити неможливо (відео)

Ватажок "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко заявив, що його "можна вбити". Про це він заявив під час концерту Йосипа Кобзона в окупованому Донецьку.

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Потім, перефразувавши слова однієї з пісень, яку виконав Кобзон, додав, що його можна вбити, але не Донбас.

"Можна вбити мене, але Донбас вбити неможливо", - заявив Захарченко.

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Раніше під час святкування так званого "дня республіки" ватажок "ДНР" Олександр Захарченко назвав окупованими Амвросіївку та Донецьк, які розташовані на підконтрольній бойовикам території.