У Житомирі вручили державні відзнаки жителям області - учаснику АТО, лікарю, інженеру, аграрію та працівнику сфери послуг (фото)

У Житомирі вручили державні відзнаки жителям області - учаснику АТО, лікарю, інженеру, аграрію та працівнику сфери послуг. Як передає кореспондент УНІАН, відзнаки жителям області під час сесії обласної ради вручили голова облдержадміністрації Ігор Гундич та голова обласної ради Володимир Ширма.

Читайте такожРозпочала роботу дванадцята сесія Житомирської обласної ради Детальніше про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Орденом «За заслуги» III ступеня (посмертно) нагороджено Виноградського Андрія Даниловича – учасника антитерористичної операції, військового капелана (м. Житомир).

Також указами президента України за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток національної культури і освіти, житлово-комунального господарства, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм присвоєно почесні звання:

«Заслужений працівник сільського господарства України» Боровцю Івану Івановичу – керівникові приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Великояблунецьке» ( Ємільчинський район Житомирської області).

«Заслужений лікар України» Кутишенку Максиму Сергійовичу – головному лікарю Житомирського обласного наркологічного диспансеру

«Заслужений лісівник України» Кравчук Тетяні Михайлівні – провідному інженерові державного підприємства «Малинське лісове господарство»

«Заслужений працівник сфери послуг України» Очеретнюк Аллі Іванівні – листоноші відділення Центру поштового зв’язку №2 Житомирської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Сесія обласної ради триває.