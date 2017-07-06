Президент Петро Порошенко нагородив 159 військовослужбовців Збройних сил України, які виявили мужність під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддано виконували військовий обов’язок.

Читайте такожПорошенко вручив державні нагороди 21 військовому медикуЯк повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, один військовий відзначений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, один – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, п’ятеро захисників нагороджені орденом «За мужність» ІІІ ступеня, двоє – медаллю «За військову службу Україні», 150 військових – медаллю «Захиснику Вітчизни».

Командир інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення 72-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних сил України, капітан Євгеній Сарнавський відзначений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня посмертно. Капітан брав участь в антитерористичній операції з травня по серпень, з вересня 2014 року по червень 2016 року, з жовтня 2016 року по червень 2017 року.

В період з 2015 по 2016 роки Сарнавський неодноразово очолював групу саперів, які розмінували місцевість біля міста Докучаєвськ, села Гранітне Донецької області. У червні 2016 року капітан виконував бойове завдання з розмінування місцевості в районі селища Кам’янка, під час якого група саперів під його командуванням висувалась до взводного опорного пункту лісосмугою. Сарнавський наказав групі рухатись за ним на відстані 20-25 метрів. Від пересування групи спрацював радіокерований вибуховий пристрій, встановлений диверсійно-розвідувальною групою противника. Завдяки рішенню Сарнавського його група не зазнала втрат, але капітан зазнав тяжких поранень.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня також посмертно нагороджений старший офіцер відділення спеціального призначення 12-го окремого мотопіхотного батальйону 72-ї омбр оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ капітан Анатолій Потєхін.

З 22 лютого по 7 червня 2017 року він виконував бойові завдання у зоні АТО. На початку червня цього року капітан Потєхін здійснював пішу розвідку місцевості та інженерну розвідку в районі селища Кам’янка, де внаслідок спрацювання вибухівки отримав численні поранення, несумісні з життям. Завдяки проявленому героїзму, самовідданості та мужності капітана група відділення спеціального призначення виконала поставлене завдання та отримала необхідні розвідувальні дані про місце розташування сил та засобів противника.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджений старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного майор Василь Дзяма. Майор брав участь в АТО з 15 квітня по 2 вересня 2014 року, виконував бойові завдання на передових позиціях у складі 80-ї окремої аеромобільної бригади на посаді помічника командира аеромобільно-десантного батальйону з розвідки. Зокрема, брав участь і в обороні Луганського аеропорту, особисто керував веденням бойових дій під час рейду в аеропорт та проведенням операції з його розблокування.

Завдяки умілим діям Дзями була захоплена траса від селища Хрящувате до села Новоганнівка та звільнено від окупантів населені пункти Георгіївка, Лутугине, Хрящувате, Новосвітлівка, Новоганнівка. Упродовж 135 днів офіцер виконував бойові завдання із захисту Луганського аеропорту. 31 серпня 2014 року під час артилерійського обстрілу, неподалік бункеру вибухнув снаряд артилерійської системи «Тюльпан». Внаслідок вибуху Дзяма отримав поранення та контузію. Попри поранення, він залишився разом зі своїми солдатами, під обстрілами забезпечив безпечне відведення підлеглого особового складу з аеропорту до міста Лутугине.

Нині бойовий досвід, набутий під час участі в антитерористичній операції, Дзяма впроваджує у навчальний процес при проведенні занять з курсантами, слухачами курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, які проходять підготовку в Національній академії Сухопутних військ.