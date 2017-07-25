Стрілянина у Дніпрі: поліція розслідує умисне вбивство АТОшників

За фактом смертельної стрілянини у Дніпрі розпочато кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

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"За фактом стрілянини, яка сталася 24 липня близько 20:00 у Дніпрі, слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - йдеться у повідомленні.

Наразі до лікарні госпіталізовано п’ятьох громадян, які внаслідок події отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня ввечері в Дніпрі сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє учасників АТО, а також був важко поранений адвокат, захисник постраждалих у зіткненнях 9 травня ветеранів АТО Едмонд Саакян.

У поліції повідомили, що стрілянина у Дніпрі виникла на ґрунті конфлікту двох сторін, що стосується "економічних інтересів".

ЗМІ розповіли, що в лікарні Мечникова під охороною перебувають четверо нападників, які отримали поранення внаслідок вогню. За даними джерел Цензор.НЕТ у поліції Дніпра, це бандити, причетні до організованої злочинності, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності, в тому числі за розбій. Один з тих, хто вже мав проблеми з правоохоронними органами, - бандит у білих брюках, який отримав поранення в ногу.