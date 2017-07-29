В Одесі суд заарештував активістів, затриманих під час блокування Ширяївського райсуду

Приморський районний суд Одеси суд заарештував активістів, затриманих при блокуванні Ширяївського районного суду Одеської області 26 липня. Як передає кореспондент УНІАН, запобіжний захід восьми учасників акції обирався 28 липня на засіданні, яке тривало приблизно до 22.00.

Затримані не заперечували, що перебували 26 липня біля Ширяївського райсуду, але стверджували, що громадський порядок не порушували.

В результаті двом чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, шістьом, в числі яких лідер громадської організації «Україна - це ми» Віталій Голодок, - тримання під вартою на 60 діб.

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Голодок, який є колишнім співробітником міліції, стверджував, що не знає людей, яким вчора обирався запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня прес-служба Ширяївського райсуду Одеської області заявила, що «відбувається фактичне блокування» адмінбудівлі суду, нібито група людей стукає у вікна і двері будівлі, через щілини дверей в приміщення напустили сльозогінний газ, заблокували роботу суду.

Пізніше в Головному управлінні Національної поліції в області, співробітники поліції, що забезпечують громадський порядок біля будівлі суду, застосували спецзасоби щодо активістів, які порушували громадський порядок - кидали «коктейлі Молотова», розбризкували в обличчя поліцейських сльозогінний газ і завдавали правоохоронцям тілесних ушкоджень.

21 липня Ширяївський райсуд також заявив про захоплення адміністративної будівлі суду активістами громадської організації «Україна - це ми» і взяття в заручники судді.

Лідер цієї організації Голодок заявив УНІАН, що активісти і місцеві жителі мають намір штурмувати будівлю, бо в кабінеті забарикадувався суддя Сергій Палій, на дії якого скаржаться місцеві жителі.

Увечері активісти розблокували будівлю суду у зв'язку зі зникненням з нього Палія. Голодок заявив, що суддя «втік, можливо, переодягнувшись у поліцейську уніформу».

25 липня радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк повідомив, що за фактом блокування будівлі Ширяївського райсуду розпочато кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 296 (хуліганство), 376 (втручання в діяльність судових органів), 377 (погроза або насильство щодо судді) Кримінального кодексу України.

За його словами, в числі затриманих 26 липня 6 осіб раніше судимі.

З районного центру Ширяєве до Одеси - в слідче управління регіонального главку поліції - доставили 11 активістів, яких підозрюють у скоєнні хуліганських дій, у тому числі і лідера громадського формування. З них 8 - затримали.

Всім їм повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.