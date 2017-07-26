На Одещині активісти знову заблокували роботу Ширяївського райсуду

В Одеській області активісти сьогодні знову заблокували роботу Ширяївського районного суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі райсуду, наразі «відбувається фактичне блокування» адміністративної будівлі суду.

«Активісти фактично взяли в заручники суддю й працівників апарату Ширяївського районного суду Одеської області. Дії осіб підпадають під ознаки низки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України», - підкреслили в прес-службі.

У суді стверджують, що група людей стукає у вікна й двері будівлі, через щілини дверей в приміщення суду напустили сльозогінний газ, заблокували роботу суду, ввімкнули гучномовець.

«Викрикуючи різні гасла, вони виявляють зневажливе ставлення, неповагу до суду», - заявили в прес-службі.

Відзначається, що до суду повідомлення про проведення мирних акцій не надходили.

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Зараз провадження в суді не розглядаються, з метою безпеки судді й працівників апарату суду, роботу Ширяївського районного суду Одеської області припинено.

Як повідомляв УНІАН 21 липня Ширяївський районний суд Одеської області заявив про захоплення адміністративної будівлі суду активістами громадської організації «Україна - це ми» й взяття в заручники судді.

Лідер цієї організації Віталій Голодок заявив УНІАН, що активісти й місцеві жителі мають намір штурмувати будівлю, оскільки в кабінеті забарикадувався суддя Сергій Палій, на дії якого й скаржаться місцеві жителі.

За словами Голодка, до вищеназваної організації звернулися близько 100 місцевих жителів, які стверджують, що вказаний суддя, діючи через свою дружину, яка працює в нотаріальній конторі, вимагає з селян по 5 тис. дол. за узаконення землі, яка «належить цим людям» .

Як стверджує Голодок, також Палій скасовує всі «рішення стосовно порушення ПДР водіями» та ін.

Увечері активісти розблокували будівлю суду в зв'язку зі зникненням з нього Палія. Голодок заявив, що суддя «втік, можливо, переодягнувшись у поліцейську уніформу».

25 липня радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк повідомив, що за фактом блокування будівлі Ширяївського райсуду розпочато кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 296 (хуліганство), 376 (втручання в діяльність судових органів), 377 (погроза або насильство стосовно судді) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей про правопорушення, передбачене ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).