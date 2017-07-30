На Житомирщині провели свято української народної пісні

На Житомирщині вчора провели свято української народної пісні.

Як повідомили сьогодні УНІАН у відділі інформації та зв'язків з громадськістю Новоград-Волинської міської ради, захід відбувся в рамках Міжнародного фестивалю літератури і мистецтв "Лесині джерела", який триває.

Свято пройшло у міському парку культури і відпочинку Новограда-Волинського під назвою «З народної криниці». Перед учасниками заходу виступили більше десяти фольклорних колективів Житомирщини : «Великолугівчанка», хоровий колектив «Пісні моєї душі» , «Хорошки» та інші.

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Усі учасники свята отримали подяки оргкомітету Міжнародного фестивалю літератури і мистецтв «Лесині джерела» та сувенірну продукцію на згадку.

Також під час фестивалю Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича представив драму-феєрію в трьох діях "Лісова пісня".

«Цю прем’єру новоград-волинська публіка прийняла на “біс”»,- зазначають у у відділі інформації та зв'язків з громадськістю Новоград-Волинської міської ради

Як повідомляв УНІАН, у ці вихідні місті Новограді-Волинському Житомирської області проходить 3-денний фестиваль «Лесині джерела», сьогодні він завершується.