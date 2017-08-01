На Луганщині розпочались зйомки фільму "Ворошиловград" за книгою Жадана - Держкіно

У місті Старобільськ на Луганщині розпочався знімальний період фільму «Ворошиловград» за однойменною книгою Сергія Жадана. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства України з питань кіно.

Зйомки фільму здійснює режисер Ярослав Лодигін. Для нього ця повнометражна робота стала дебютною.

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"Стрічка створюється у копродукції України (компанія Limelite) та Швейцарії (Film Brut). Оператор-постановник - Сергій Михальчук, продюсер - Володимир Яценко. Сценарій фільму написаний Сергієм Жаданом, Ярославом Лодигіним та Наталією Ворожбит", - повідомили в агентстві.

Творці фільму розповіли, що акторів, охочих знятися у фільмі було близько шести тисяч. На головні ролі у стрічці відібрали: Олега Москаленка (Герман), Олексія Горбунова (пастор), Володимира Ямненка (Коча), Руслану Хазіпову (Оля), Георгія Поволоцького, Євгенію Муц (Катя), Ігоря Портянка та ін. Крім того, одну з епізодичних ролей зіграє автор роману Сергій Жадан.

У Держкіно також повідомили, що надали фільму 15 млн 490 тис. 300 грн., що становить рівно половину загальної вартості виробництва.

Знімальний період картини триватиме до вересня цього року. У прокаті фільм очікується вже у 2018-му році.