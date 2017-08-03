В Україні від початку 2017 року патрульні розбили майже 500 службових автомобілів

З початку цього року працівники управлінь патрульної поліції в областях України пошкодили 461 службовий автомобіль внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Про це департамент патрульної поліції повідомив у відповідь на запит видання «Главком».

Читайте такожУ Києві поліція влаштувала погоню за п'яним капітаном держохорони (фото, відео)

Найбільше розбитих патрульних автівок зафіксовано у Києві – 150, Харкові – 45, Одесі – 36, Львові – 34, Дніпрі – 33. Найменше (по 3 машини) – у Рівному, Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Сума завданих збитків становить близько 6 мільйонів гривень.

Загалом за останні два роки парк управлінь патрульної поліції поповнився 1514 службовими автомобілями.

Як повідомляв УНІАН, у липні у Дніпродзержинську Mitsubishi Outlander зламався на дорозі, ймовірно, потрапивши в яму. Це стало першим випадком, коли розбився новий поліцейський позашляховик.