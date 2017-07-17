У Дніпропетровській області вперше розбився новий поліцейський позашляховик

У Дніпродзержинську Mitsubishi Outlander зламався на дорозі, ймовірно, потрапивши в яму. Наголошується, що це перший випадок, коли розбився новий поліцейський позашляховик.

"Інформації мало, відомо що обійшлося без постраждалих. Кажуть що можливою причиною аварії стала яма на дорозі, яка виявилася занадто великою навіть для паркетника", - пише dtp.kiev.ua.

Як повідомляв УНІАН, Національна поліція придбала японські позашляховики за кошти, виділені Україні в рамках Кіотського протоколу.