У Дніпропетровській області вперше розбився новий поліцейський позашляховик

15:27, 17 липня 2017
Інциденти
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Українська дорога зламала японський джип.

В результаті аварії ніхто не постраждав / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

У Дніпродзержинську Mitsubishi Outlander зламався на дорозі, ймовірно, потрапивши в яму. Наголошується, що це перший випадок, коли розбився новий поліцейський позашляховик.

"Інформації мало, відомо що обійшлося без постраждалих. Кажуть що можливою причиною аварії стала яма на дорозі, яка виявилася занадто великою навіть для паркетника", - пише dtp.kiev.ua.

Як повідомляв УНІАН, Національна поліція придбала японські позашляховики за кошти, виділені Україні в рамках Кіотського протоколу.

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Теги: #Mitsubishi Outlander