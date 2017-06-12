Чичеріна у Донецьку оспівала терористів батальйону "Спарта" (відео)
12:38, 12 червня 2017Суспільство
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Чичеріна знову оспівує терористів на Донбасі.
Чичеріна знову підтримала бойовиків на Донбасі / фото з сайту бойовиків
Російська рок-співачка Юлія Чичеріна знову дала концерт в окупованому Донецьку. Про це повідомляє один з ресурсів бойовиків.
Вона спілкувалася за сценою з шанувальниками, фотографувалася з ними і роздавала автографи. Чичеріна за традицією приїхала зі своїм псом Рексом.
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На донецькій сцені російська співачка вперше представила публіці свою нову пісню "Моя Спарта", присвячену терористам з батальйону "Спарта". Концерт тривав більше двох годин.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, російська співачка Юлія Чичеріна випустила кліп під назвою "Рвать", присвячений бойовикам "Л/ДНР".
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