Чичеріна у Донецьку оспівала терористів батальйону "Спарта" (відео)

Російська рок-співачка Юлія Чичеріна знову дала концерт в окупованому Донецьку. Про це повідомляє один з ресурсів бойовиків.

Вона спілкувалася за сценою з шанувальниками, фотографувалася з ними і роздавала автографи. Чичеріна за традицією приїхала зі своїм псом Рексом.

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На донецькій сцені російська співачка вперше представила публіці свою нову пісню "Моя Спарта", присвячену терористам з батальйону "Спарта". Концерт тривав більше двох годин.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, російська співачка Юлія Чичеріна випустила кліп під назвою "Рвать", присвячений бойовикам "Л/ДНР".