В Одеській області прикордонники затримали молдаванина, якого розшукує Інтерпол за торгівлю людьми

В Одеській області прикордонники затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол за торгівлю людьми.

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 6 серпня прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску «Кучурган» при в'їзді на територію України виявили 43-річного громадянина Молдови, який останні півроку перебуває в міжнародному розшуку за торгівлю людьми.

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Про затриманого, якого передано співробітникам Національної поліції, поінформовано Укрбюро Інтерполу (Київ).

Як повідомляв УНІАН, Папа Римський закликав боротися з торгівлею людьми. Він назвав торгівлю людьми тяжким злочином, охарактеризувавши його як «сучасне рабство».