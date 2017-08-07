Плотницький заздрить Захарченку через краще фінансування Москвою – ІС

За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», керівництво «ЛНР» висловило претензії російським кураторам щодо подальшого зменшення фінансування з РФ на «соціальну складову», у зв'язку з чим розмір пенсій і соцвиплат «ЛНР» продовжує зменшуватися навіть порівняно з «ДНР».

«Так, на початок серпня ц. р. розмір мінімальної пенсії в «ЛНР» становить 2500 руб., що на 100 руб. менше ніж у «ДНР», а грошові на виплати інвалідам складають 1999 руб. проти 2100 руб. в «ДНР». Крім того, «пенсійний фонд ЛНР» констатує факт недоотримання грошових коштів з РФ, передбачених «бюджетом на 2017 рік» (по низці соцвиплат кошти не перераховуються з травня 2017 р.)», – йдеться в повідомленні.

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Як уточнили в ІС, фінансування «соціальної складової» «ЛДНР» здійснюється через керований міністерством регіонального розвитку РФ «Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів» (Москва, Пижевський провулок 5/1, ІПН 7706431844, президент – А. Тришин, формальний засновник фонду – ТОВ «Міжнародний розрахунковий банк»).