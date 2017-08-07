Плотницький заздрить Захарченку через краще фінансування Москвою – ІС
Фінансування «соціальної складової» «ЛДНР» здійснюється через керований міністерством регіонального розвитку РФ «Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів».
За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», керівництво «ЛНР» висловило претензії російським кураторам щодо подальшого зменшення фінансування з РФ на «соціальну складову», у зв'язку з чим розмір пенсій і соцвиплат «ЛНР» продовжує зменшуватися навіть порівняно з «ДНР».
«Так, на початок серпня ц. р. розмір мінімальної пенсії в «ЛНР» становить 2500 руб., що на 100 руб. менше ніж у «ДНР», а грошові на виплати інвалідам складають 1999 руб. проти 2100 руб. в «ДНР». Крім того, «пенсійний фонд ЛНР» констатує факт недоотримання грошових коштів з РФ, передбачених «бюджетом на 2017 рік» (по низці соцвиплат кошти не перераховуються з травня 2017 р.)», – йдеться в повідомленні.
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Як уточнили в ІС, фінансування «соціальної складової» «ЛДНР» здійснюється через керований міністерством регіонального розвитку РФ «Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів» (Москва, Пижевський провулок 5/1, ІПН 7706431844, президент – А. Тришин, формальний засновник фонду – ТОВ «Міжнародний розрахунковий банк»).