Ватажок "ЛНР" і його оточення розкрадають гроші з Росії - розвідка

10:49, 05 серпня 2017
Війна
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Плотницький і близьке коло його прихильників крадуть фінансові надходження з РФ під виглядом «інвестування» в розвиток мереж продовольчих магазинів і автомобільних заправних станцій.

Плотницький розкрадає фінансові надходження з Росії / фото ghall.com.ua

 Незважаючи на критичний стан соціально-економічної ситуації та зубожіння населення тимчасово окупованих територій Донбасу, верхівка так званої «ДНР/ЛНР» продовжує пошуки шляхів власного збагачення.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Зокрема, очільником так званої «ЛНР» Ігорем Плотницьким та близьким колом його прихильників здійснюється розкрадання фінансових надходжень з РФ під виглядом «інвестування» у розвиток мереж продовольчих магазинів та автомобільних заправочних станцій. Власники таких об'єктів за домовленістю змушені повертати 100 відсотків «інвестованих» коштів під загрозою припинення їхньої приватної підприємницької діяльності», - йдеться у повідомленні.

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Теги: #розкрадання грошей в ЛНР#ватажок «ЛНР» Плотницкий