Ватажок "ЛНР" і його оточення розкрадають гроші з Росії - розвідка

Незважаючи на критичний стан соціально-економічної ситуації та зубожіння населення тимчасово окупованих територій Донбасу, верхівка так званої «ДНР/ЛНР» продовжує пошуки шляхів власного збагачення.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Зокрема, очільником так званої «ЛНР» Ігорем Плотницьким та близьким колом його прихильників здійснюється розкрадання фінансових надходжень з РФ під виглядом «інвестування» у розвиток мереж продовольчих магазинів та автомобільних заправочних станцій. Власники таких об'єктів за домовленістю змушені повертати 100 відсотків «інвестованих» коштів під загрозою припинення їхньої приватної підприємницької діяльності», - йдеться у повідомленні.