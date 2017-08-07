"Софії Ротару - 70": співачка на свій ювілей відвезла сім'ю за кордон на приватному літаку (фото)
14:57, 07 серпня 2017Суспільство
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Ротару любить відпочивати в Італії. Тому, швидше за все, саме там сім'я артистки і проводить літню відпустку.
Софія Ротару у приватному літаку / Instagram
Українська співачка Софія Ротару, яка сьогодні відзначає 70-річчя, напередодні повезла своїх рідних на відпочинок за кордон на приватному літаку. Про це пише "Таблоїд", а фотографії з відпочинку публікують в Instagram родичі Ротару.
Після концерту на фестивалі в Баку, зірка забрала сина з невісткою та онуків і на приватному літаку полетіла на моря.
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Геотеги на фото ніхто не ставив, але відомо, що Ротару відпочиває на Сардинії.
Зірка забрала сина з невісткою та онуками / Instagram
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